Президент США объявил о решение отменить повышение зарплат для большинства федеральных служащих
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. Изменения должны были вступить в силу в январе будущего года. Как пояснил Дональд Трамп в своём письменном обращении к лидерам обеих Палат Конгресса, его решение связано с дефицитом в государственном бюджете.
По подсчётам американского лидера, подобные меры позволят сэкономить 25 миллиардов долларов.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
democ 31 августа 2018 | 09:35
Вот пиндосы, проклятые, что выдумывают! А? А мы им свой зеркальный ответ придумаем!
mikhail_spb_ 31 августа 2018 | 09:37
Америка стремительно нищает, даже денег на повышение зарплаты бюджетникам уже нет.
Зато благодаря мудрой политике нацдилера у нас денег столько, что даже за 18 лет не смогли их вывезти в офшоры!
olegleon 31 августа 2018 | 09:47
так он даже ежегодную индексацию не проводит и льготы женщинам в 55 лет не предоставляет! кто его только выбрал?