Президент США объявил о решение отменить повышение зарплат для большинства федеральных служащих

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. Изменения должны были вступить в силу в январе будущего года. Как пояснил Дональд Трамп в своём письменном обращении к лидерам обеих Палат Конгресса, его решение связано с дефицитом в государственном бюджете.

По подсчётам американского лидера, подобные меры позволят сэкономить 25 миллиардов долларов.