Центробанк собирается создать «чёрный список» пособников хакеров

Клиентам банков, которые в него попадут, запретят переводить деньги и снимать наличные. ЦБ опубликовал проект документа, в котором описан механизм ведения базы дропперов, то есть, людей компаний, на счета которых выводятся средства, похищенные хакерами из банков.

Опрошенные газетой «КоммерсантЪ» эксперты считают, что в базу могут попасть, в том числе, добросовестные клиенты, которые ничего не знают о том, что хакеры выводили деньги через их счета.