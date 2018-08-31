Центробанк собирается создать «чёрный список» пособников хакеров
Клиентам банков, которые в него попадут, запретят переводить деньги и снимать наличные. ЦБ опубликовал проект документа, в котором описан механизм ведения базы дропперов, то есть, людей компаний, на счета которых выводятся средства, похищенные хакерами из банков.
Опрошенные газетой «КоммерсантЪ» эксперты считают, что в базу могут попасть, в том числе, добросовестные клиенты, которые ничего не знают о том, что хакеры выводили деньги через их счета.
Комментарии1
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patrikk_1 31 августа 2018 | 09:47
Эксперты считают, что в базу могут попасть, в том числе, добросовестные клиенты, которые ничего не знают о том, что хакеры выводили деньги через их счета...
А какая разница, виноваты клиенты или не виноваты. У службы безопасности банка нет средств и времени проводить полномасштабное расследование. Это как если тебя поймали в аэропорту с чемоданом кокаина, то ты в любом случае будешь говорить про то, что не твоё и что это подкинули.