18-летнего жителя Москвы задержали по подозрению в создании экстремистского сообщества
18-летнего жителя Москвы задержали по подозрению в создании экстремистского сообщества. Германа Ткачёва также подозревают в том, что он вовлекал людей в организацию под названием «Команда наёмных головорезов».
Эта ситуация схожа с делом движения «Нового величия», рассказала «Эху» координатор проекта «ОВД-инфо» Алла Фролова.
Ещё несколько подростков проходят по делу в качестве свидетелей.
Комментарии15
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kottigr1 31 августа 2018 | 09:08
Скоро ФСБ начнет в детских садах винтить ребятню за игры "в войнушку" с "танчиками" и "пестиками".... Это же голимый экстремизм с зачатками преступного сообщества.. !
sergeypuskino 31 августа 2018 | 09:10
kottigr1: 18 лет по твоему это ребёнок?
kottigr1 31 августа 2018 | 09:14
sergeypuskino: ФСБ - преемница мясников ЧК-НКВД-КГБ уничтоживших жителей России больше чем кто либо за всю историю её существования.. по твоему это правоохранители ?
balamuto 31 августа 2018 | 09:22
kottigr1: Нам нужны Павлики Морозовы, понял? )))
opiatnovyi63 31 августа 2018 | 09:37
Очередная деза от военно-полицейского государства.?
fosst13 31 августа 2018 | 09:42
kottigr1: Ты ведь Германию тоже до сих пор ненавидишь, ведь все они наследники СС-совцев.
polsan 31 августа 2018 | 09:37
sergeypuskino: может и не ребёнок, надо с ним поговорить сначала !) Но уж точно что не наёмный головорез! )) Этому надо долго учиться и иметь опыт большой и подготовку соответствующую! Если бы он такую подготовку имел, сообщество это, не собиралось бы в закусочной, чтобы поржать и не называлось бы так тупо! ))
democ 31 августа 2018 | 09:10
Подростки просто играли в ВЧК "Вагнер". Не дальновидно поступают товарищи из МВД. На корню рубят будущую смену.
ss2020 31 августа 2018 | 09:22
сектанты секты свидетелей вовы совсем... на детей переключились...!)
ss2020 31 августа 2018 | 09:24
вон некоторые малыши уже плешивые и готовы играть с ядрёным пеплом... и ничего, акромя рейтинга не растёт!)))
rampa 31 августа 2018 | 09:27
название сообщества, конечно, дурацкое. А где можно узнать чем они занимались?
ss2020 31 августа 2018 | 09:32
а за создание экстремистского правительства рф и малазисйкий боинг уже что-то точно полагается в гааге императору лилипутину!)))
specsalos 31 августа 2018 | 09:35
Детей запугивают, родители молчат и продолжают лизать жопу кремлевскому карлику. Стыдно за Россию!
fosst13 31 августа 2018 | 09:39
Когда возьмутся за эти наплодившиеся ауе-шные паблики? По словам Касперской, там уже 5.7кк людей, из них 1.2кк - подростки. Это настоящая проблема.
vladbor 31 августа 2018 | 09:47
"команда наемных головорезов" - прекрасное название для рок-группы, а уж не как для эсктремисткого сообщества....пацаны дурачаться, а фсбшники то люди сурьезные...погоны, должности, карьеры...