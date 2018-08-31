18-летнего жителя Москвы задержали по подозрению в создании экстремистского сообщества. Германа Ткачёва также подозревают в том, что он вовлекал людей в организацию под названием «Команда наёмных головорезов».

Эта ситуация схожа с делом движения «Нового величия», рассказала «Эху» координатор проекта «ОВД-инфо» Алла Фролова.

Ещё несколько подростков проходят по делу в качестве свидетелей.