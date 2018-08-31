В Госдуме рабочая группа сегодня должна обсудить предложения президента по повышению пенсионного возраста
В минувшую среду Владимир Путин выступил с телеобращением, в ходе которого предложил несколько смягчить пенсионную реформу.
То, о чём говорил президент, никак не повлияет на планы протестовать из-за грядущих пенсионных изменений. В КПРФ и дальше намерены настаивать на отмене этого законопроекта, сказал в интервью «Эху» первый секретарь Московского горкома партии Валерий Рашкин.
По данным исследовательской компании «Медиаскоп», которые приводит газета «КоммерсантЪ», обращение Владимира Путина по поводу пенсионной реформы смотрели две трети столичных телезрителей. Эксперты связали повышенный интерес с высокой значимостью темы и надеждой на смягчение реформы.
Комментарии9
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andreykochnev 31 августа 2018 | 09:11
«Умом — Россию не понять,
Аршином общим не измерить.
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.»
(Фёдор Иванович Тютчев, русский поэт и политический деятель).
«Умом — Россию не понять,
В Россию можно только верить.
У ней особенная стать —
Аршином общим не измерить.»
(Андрей Александрович Кочнев, общественный деятель).
opiatnovyi63 31 августа 2018 | 09:28
andreykochnev: А ситуацию с главой Пенсионного фонда , обогатившимся на бедных пенсионерах думовцы не собираются обсуждать?
ivar1964 31 августа 2018 | 09:04
Дума будет играть в самостоятельность.
sklar39 31 августа 2018 | 09:13
Да-да. Без обсуждений никуда. У меня собаки тоже всегда горячо обсуждают команды " сидеть" и "лежать". Тут главное не торопиться, учесть все за и против.
jblack2 31 августа 2018 | 09:15
Полагаю что законодатели озаботятся и тем где и в каких условиях будут работать престарелые россияне. Есть русская пословица "болтать - не мешки ворочить!". Одно дело сидеть в офисе вычитывая документы, или жать кнопки на компе, и совсем другое класть кирпичную стену, работать у токарного станка, стоять у доменной печи, укладывать в землю трубы отопления...
democ 31 августа 2018 | 09:20
...несколько предложил смягчить пенсионную реформу...
Это всё равно, что нанести кистью пару пятен белой краской на картину Малевича "Чёрный квадрат"...
evgeny_biolog 31 августа 2018 | 09:21
"рабочая группа сегодня должна обсудить предложения президента по повышению пенсионного возраста"
"Обсуждали, не спешили.
И в конце концов решили:
"В этой сказке нет порядка.
В ней ошибка, опечатка:
Кто-то, против всяких правил,
В сказке буквы переставил,
Переправил "КИТ" на "КОТ",
"КОТ" на "КИТ", наоборот!"
Борис Заходер "Кит и Кот"
i_c_e 31 августа 2018 | 09:22
Стоят ли близ Думы пикеты с плакатами поддержки предложений Президента?
bonhoeffer 31 августа 2018 | 09:40
Напрашивается вопрос, являются ли сами депутаты представителями народа, защитниками его интересов? Пора запускать механизм отзыва депутатов, не справляющихся со своими обязанностями!