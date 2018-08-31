В Госдуме рабочая группа сегодня должна обсудить предложения президента по повышению пенсионного возраста

В минувшую среду Владимир Путин выступил с телеобращением, в ходе которого предложил несколько смягчить пенсионную реформу.

То, о чём говорил президент, никак не повлияет на планы протестовать из-за грядущих пенсионных изменений. В КПРФ и дальше намерены настаивать на отмене этого законопроекта, сказал в интервью «Эху» первый секретарь Московского горкома партии Валерий Рашкин.

По данным исследовательской компании «Медиаскоп», которые приводит газета «КоммерсантЪ», обращение Владимира Путина по поводу пенсионной реформы смотрели две трети столичных телезрителей. Эксперты связали повышенный интерес с высокой значимостью темы и надеждой на смягчение реформы.