Счетная палата нашла крупные нарушения при расходовании средств на развитие библиотечного фонда со стороны Минобрнауки
Материалы проверки ведомством Алексея Кудрина направлены в ФСБ, Генпрокуратуру и в обе палаты Федерального собрания.
У аудиторов вызвали вопросы условия хранения книг в подведомственной Минобрнауки Государственной публичной научно-технической библиотеке. Эффективность трат в рамках госпрограммы «Развитие науки и технологий» на 2013–2020 годы в отчете контрольного ведомства поставлена под сомнение. Счетная палата обнаружила некорректное оформление «фактов хозяйственной жизни», а бухгалтерскую отчетность библиотеки сочла недостоверной. Как сообщает РБК, отчет Счетной палаты направлен в Федеральную службу безопасности, Генпрокуратуру, Совет Федерации и Госдуму. Из документа следует, что более 5 миллионов книг на сумму свыше 126 миллионов рублей хранится в неприспособленных помещениях подвального типа без вентиляции, кондиционирования и соблюдения температурного режима.
Речь идет и о нецелевом использовании Минобрнауки денег в рамках упомянутой госпрограммы, невыполненных заданиях, на которые были получены субсидии, о завышении стоимости ряда работ и отсутствии должного контроля и прозрачности в использовании денег федерального бюджета. Впрочем, как заявил РБК директор библиотеки технической литературы Яков Шрайберг, на все замечания Счетной палаты уже дан ответ, а у ФСБ и прокуроров к библиотекарям и якобы отсыревшим книгам вопросов нет.
В прошлом году Счетная палата уже ставила под вопрос достоверность финансовой отчетности в Минобрнауки. Тогда результатами проверки занимались в Генпрокуратуре, Следственном комитете, МВД и ФСБ.
Комментарии11
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kottigr1 31 августа 2018 | 09:05
Как простой чиновник, глава Пенсионного фонда РФ при своей скромной и "скудной" зарплате стал миллиардером СК РФ проверить не хочет ?
nns33 31 августа 2018 | 09:24
kottigr1: 300 тыс в месяц это скромная зарплата? Шахтёр,врач,учитель.... столько получают? А он-то за что? Что создал ,сидя в кресле и катаясь в машине , а она ему положена. (Думаю,что это оплачивается из пенс. фонда,как и зарплата) По данным ФБК в пенс. фонде работает 110 тыс сотрудников. При таком количестве сотрудников,шикарных зданиях,премиях..... и не может быть достойных пенсий.
kottigr1 31 августа 2018 | 09:28
nns33: В РФ исстари повелось, что самые страшные коррупционеры - это врачи, учителя и библиотекари..
nns33 31 августа 2018 | 09:33
kottigr1: Это так! Самые нищие,если учесть их значимость этой профессии. Удивительно,что работяги не попали в их число.
tadolg 31 августа 2018 | 09:31
nns33: было бы странно, если бы этих нарушений не было. Если все расходование бюджета страны - сплошное нарушение, то ничто и не удивляет.
patrikk_1 31 августа 2018 | 09:35
tadolg:
Это не кажется странным потому, что российские культуру, науку, медицину и образование, захватила грязная на руки этническая мафия.
yralez 31 августа 2018 | 09:06
Библиотекари это самые воры, всем известно.
Где и воровать, как не в библиотеках.
Ведь мы самая читающая нация.....эээ, народность..ээ...население.
Насекомые, короче.
democ 31 августа 2018 | 09:07
Похоже, что в следующий раз Минобрнауки запросит пару сотен миллионов на протирку книг от пыли и борьбу с грызунами.
alexakimfaa 31 августа 2018 | 09:15
Странно - а почему материалы СП направлены ещё и в ФСБ?..Что,фсбшникам уже нечем заняться?..Либо - их так много,что значительная часть из них просто бездельники...
ivanbel 31 августа 2018 | 09:19
Кудрин начал с библиотек. На очереди битва с коррупцией в сельских школах и фельдшерских пунктах.
i_c_e 31 августа 2018 | 09:19
Забавная цифра. Как они стоимость книг в библиотеке считают? Получается где-то по 25 руб. каждая. Нынешние много дороже, на старых было типа «1 р. 25 коп.» написано. Ценность-то именно в «коллекции».