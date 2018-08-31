Счетная палата нашла крупные нарушения при расходовании средств на развитие библиотечного фонда со стороны Минобрнауки

Материалы проверки ведомством Алексея Кудрина направлены в ФСБ, Генпрокуратуру и в обе палаты Федерального собрания.

У аудиторов вызвали вопросы условия хранения книг в подведомственной Минобрнауки Государственной публичной научно-технической библиотеке. Эффективность трат в рамках госпрограммы «Развитие науки и технологий» на 2013–2020 годы в отчете контрольного ведомства поставлена под сомнение. Счетная палата обнаружила некорректное оформление «фактов хозяйственной жизни», а бухгалтерскую отчетность библиотеки сочла недостоверной. Как сообщает РБК, отчет Счетной палаты направлен в Федеральную службу безопасности, Генпрокуратуру, Совет Федерации и Госдуму. Из документа следует, что более 5 миллионов книг на сумму свыше 126 миллионов рублей хранится в неприспособленных помещениях подвального типа без вентиляции, кондиционирования и соблюдения температурного режима.

Речь идет и о нецелевом использовании Минобрнауки денег в рамках упомянутой госпрограммы, невыполненных заданиях, на которые были получены субсидии, о завышении стоимости ряда работ и отсутствии должного контроля и прозрачности в использовании денег федерального бюджета. Впрочем, как заявил РБК директор библиотеки технической литературы Яков Шрайберг, на все замечания Счетной палаты уже дан ответ, а у ФСБ и прокуроров к библиотекарям и якобы отсыревшим книгам вопросов нет.

В прошлом году Счетная палата уже ставила под вопрос достоверность финансовой отчетности в Минобрнауки. Тогда результатами проверки занимались в Генпрокуратуре, Следственном комитете, МВД и ФСБ.