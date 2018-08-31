Роскачество предложило правительству изменить ГОСТ на пиво
Роскачество предложило правительству изменить ГОСТ на пиво. Организация предлагает дополнить его методикой, которая позволит отличать пиво от пивного напитка, пишет РБК.
Игроки рынка считают применение этой методики нарушением прав и производителей, и потребителей.
Комментарии9
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olegleon 31 августа 2018 | 08:57
которая позволит отличать пиво от мочи
kottigr1 31 августа 2018 | 09:03
olegleon: Продолжат выпускать по ТУ и всего-то.....
vezdehod 31 августа 2018 | 09:09
Теперь будут добавлять побольше ослиной мочи - в Средней Азии её скопилось достаточно.
golfinder 31 августа 2018 | 08:59
Давно пора. Почему не пишут про тех кто проллобировал называть пивной напиток - пивом? У нас крупные владельцы пивзаводов - иностранцы которым у себя в стране низачто не позволили выпускать такое т.н. пиво, по другому мочу.
democ 31 августа 2018 | 09:00
ТУ надо убирать и вернуться к Советским ГОСТам. Правда, тогда и пиво будет по 500 рублей за пол - литра.
vint321 31 августа 2018 | 09:09
Я как пивовар, уверяю вас: не бывает порошкого пива. А пиво похожее на мочу это результат некачественного солода и ускорения технологического процесса. И мы до сих пор работают по СССРовским ГОСТам (немного доробатоные) и уж точно пиво не будет стоить 500р.
democ 31 августа 2018 | 09:26
vint321: Я не пивовар, но ещё в 80 - х мой товарищ показал вырезку из газеты. в которой упоминалось технология производства пива. Так вот, чтобы получить "Жигулёвское" - требовался месяц, "Бархатное" - 2 месяца.
ansata 31 августа 2018 | 09:10
То, что сейчас продают под названием "пиво", оным назвать нельзя. Жидкостью с содержанием углекислого газа-можно.
consts 31 августа 2018 | 09:30
Подозреваю, что станет дороже, а качество не изменится.