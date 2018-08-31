Центробанк впервые не раскрыл доходность инвестирования пенсионных накоплений. На это обращает внимание РБК. ЦБ опубликовал основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов за полгода. Регулятор указал, что сведения о доходности инвестирования пенсионных накоплений будут представлены дополнительно.

Причины такого решения в Центробанке не пояснили. Издание отмечает, что это произошло на фоне убытков крупных НПФ.