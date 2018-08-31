Центробанк впервые не раскрыл доходность инвестирования пенсионных накоплений
Центробанк впервые не раскрыл доходность инвестирования пенсионных накоплений. На это обращает внимание РБК. ЦБ опубликовал основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов за полгода. Регулятор указал, что сведения о доходности инвестирования пенсионных накоплений будут представлены дополнительно.
Причины такого решения в Центробанке не пояснили. Издание отмечает, что это произошло на фоне убытков крупных НПФ.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
juche 31 августа 2018 | 08:52
Скоро выясниться, денег нет частники все прокакали и подали на банкроство. Отвествености не будет, и уедут жить в Монте Карло.
ansata 31 августа 2018 | 08:58
juche: А так и происходит)) Поинтересуйтесь, какой фонд купил некий олигарх с "туманного Альбиона" и как скоро будет запущена процедура банкротства))
vezdehod 31 августа 2018 | 09:06
Потому что РАСКРЫВАТЬ нечего - вся доходность "Утонула" в "Пенсионном фонде".
balamuto 31 августа 2018 | 09:19
"Где деньги, Зин ?"
democ 31 августа 2018 | 09:03
Если статистика по доходности была бы радужной, то непременно опубликовали бы. И ещё раз напомнили бы голытьбе, что деньги надо инвестировать в НПФ.