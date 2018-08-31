Сегодня в Стамбуле пройдёт встреча, на которой будет обсуждаться предоставление независимости Украинской православной церкви. Как ожидается, в ней примут участие патриарх Московский и Всея Руси Кирилл и Вселенский патриарх Варфоломей.

Предстоятель РПЦ выступает против предоставления автокефалии Украинской православной церкви, а патриарх Константинопольский Варфоломей, по данным источников ВВС, уже принял решение о даровании Украинской церкви самостоятельности.