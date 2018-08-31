В Стамбуле пройдёт встреча, на которой будет обсуждаться предоставление независимости Украинской православной церкви
Сегодня в Стамбуле пройдёт встреча, на которой будет обсуждаться предоставление независимости Украинской православной церкви. Как ожидается, в ней примут участие патриарх Московский и Всея Руси Кирилл и Вселенский патриарх Варфоломей.
Предстоятель РПЦ выступает против предоставления автокефалии Украинской православной церкви, а патриарх Константинопольский Варфоломей, по данным источников ВВС, уже принял решение о даровании Украинской церкви самостоятельности.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ansata 31 августа 2018 | 08:43
"патриарх Московский и Всея Руси Кирилл и Вселенский патриарх Варфоломей."
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Смешно. Какие только названия для своих "должностей" не придумает человечек )))
gvs 31 августа 2018 | 08:45
Константинопольский рейдер Варфоломей отжимает у Гундяева бизнес ))))
ppvngavr 31 августа 2018 | 08:47
Давно пора!
sg98 31 августа 2018 | 08:53
А таукитанские православные знают что они Варфоломею подчиняются? Если знают, почему не башляют?
jblack2 31 августа 2018 | 09:05
Полагаю, что в одной из старейших мировых организаций - Православной церкви не принимают решений, руководствуясь мимолетными коньюнктурными соображениями.
Один раз поддайся, и придётся давать автокефалию Одессе, Днепропетровску (Днипру) и т.д...