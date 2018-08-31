МГУ занял первое место в новой рейтинге британского издания Times Higher Education
МГУ занял первое место в новой рейтинге британского издания Times Higher Education. Это список ведущих университетов Евразийского региона. В него вошло более 70 вузов из 16 стран.
На втором и третьем МФТИ и Томский политехнический университет. Всего в списке 27 вузов из России.
Комментарии8
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hangman19 31 августа 2018 | 08:40
Это рейтинг тех мест, где не нужно учиться?
ostapbey 31 августа 2018 | 09:35
hangman19: новая рейтинга и не такое намалюет.
Даже..
kottigr1 31 августа 2018 | 08:43
Какой рывок и буквально за год.. !!!
В 2017 году первую сотню авторитетного международного рейтинга вузов по версии Times Higher Education не попал ни один российский университет. Самую высокую строчку занял МГУ — 194-е место. Всего в топ-1000 вошло 18 отечественных вузов
boseal 31 августа 2018 | 09:14
kottigr1: Вы путаете, друг мой, ибо это не международный рейтинг, а рейтинг ведущих университетов именно Евразийского региона. Если точнее, то, - "Британское издание изучило преподавание (среду обучения), исследования, цитирование публикаций, международное взаимодействие и доход от производственной деятельности (инноваций) в 74 университетах Евразии."
kottigr1 31 августа 2018 | 09:26
boseal: Университеты Лондона или Цюриха, являющиеся лидерами международных рейтингов, по Вашему на каком континенте находятся ?
boseal 31 августа 2018 | 09:34
kottigr1: А причем тут я? Рейтинг THE university ranking of Eurasia nations публикуется в первый раз. В нем ранжируются вузы 16 государств, включая Россию, Казахстан, Азербайджан, Иран, Турцию и другие. Всего в рейтинг вошло 74 университета. Индикаторы рейтинга полностью соответствуют индикаторам общего рейтинга THE: преподавание (среда обучения), исследования (объем, доход и репутация), цитирование (влияние исследований), международное взаимодействие (сотрудники, студенты и исследования), доход от производственной деятельности (инноваций). Результаты рейтинга основаны на результатах последнего общего рейтинга THE.
А вот Вам ссылка, мой невнимательный друг. https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/best-universities-eurasia
Задайте вопрос этой уважаемой организации на каком континенте находятся университеты Лондона и Цюриха.
naina_stavrulevna 31 августа 2018 | 08:58
194 Lomonosov Moscow State University
Russian Federation
251–300 Moscow Institute of Physics and Technology
Russian Federation
301–350 Tomsk Polytechnic University
Russian Federation
9,858 8.2 24% 36 :
moskalito 31 августа 2018 | 09:15
Как-то новость патриотично преподнесена. В мировом рейтинге МГУ в 2018г. на 194 месте. МФТИ на 251-300 месте, Томский политех на 301-350 месте. А вот если только по России, то да, 1,2 и 3 место