МГУ занял первое место в новой рейтинге британского издания Times Higher Education. Это список ведущих университетов Евразийского региона. В него вошло более 70 вузов из 16 стран.

На втором и третьем МФТИ и Томский политехнический университет. Всего в списке 27 вузов из России.