Счётная палата пожаловалась в ФСБ на Минобрнауки
Она направила в спецслужбу, Генпрокуратуру, Совет Федерации и Госдуму результаты проверки, в которых говорится, что Государственная публичная научно-техническая библиотека хранит книги на сумму около 130 миллионов рублей в сырости. Об этом сообщает РБК.
Кроме того, в материалах Счётной платы говорится, что Минобрнауки потратило 450 миллионов рублей на неработающие системы. Речь идёт о проекте «Карта российской науки», который не функционирует. Эта система для оценки и мониторинга результатов научно-исследовательской деятельности.
Комментарии2
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gvs 31 августа 2018 | 08:41
Команду "мочить в сортире" распространили и на книги в библиотеке. ))))
i_c_e 31 августа 2018 | 08:49
Да мало ли что у нас за 450 000 000 руб. «не работает». Нашли повод. А про 130 000 000 и вовсе смешно — дачи вон, у некоторых «пенсионерок» дороже стоят.