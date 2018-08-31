Счётная палата пожаловалась в ФСБ на Минобрнауки

Она направила в спецслужбу, Генпрокуратуру, Совет Федерации и Госдуму результаты проверки, в которых говорится, что Государственная публичная научно-техническая библиотека хранит книги на сумму около 130 миллионов рублей в сырости. Об этом сообщает РБК.

Кроме того, в материалах Счётной платы говорится, что Минобрнауки потратило 450 миллионов рублей на неработающие системы. Речь идёт о проекте «Карта российской науки», который не функционирует. Эта система для оценки и мониторинга результатов научно-исследовательской деятельности.