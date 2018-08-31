Обращение Владимира Путина по поводу пенсионной реформы посмотрели две трети столичных телезрителей. Об этом со ссылкой на исследовательскую компания «Медиаскоп» пишет газета «КоммерсантЪ». Получасовую речь президента в минувшую среду показали сразу 10 телеканалов.

Эксперты говорят, что повышенный интерес был связан с высокой значимостью темы и надеждами на смягчение реформы.