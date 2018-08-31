Обращение Владимира Путина по поводу пенсионной реформы посмотрели две трети столичных телезрителей
Обращение Владимира Путина по поводу пенсионной реформы посмотрели две трети столичных телезрителей. Об этом со ссылкой на исследовательскую компания «Медиаскоп» пишет газета «КоммерсантЪ». Получасовую речь президента в минувшую среду показали сразу 10 телеканалов.
Эксперты говорят, что повышенный интерес был связан с высокой значимостью темы и надеждами на смягчение реформы.
Комментарии8
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vraki 31 августа 2018 | 08:39
у меня на работе никто не смотрел , начинали смотреть - да , и бросали матерясь .
ykpon_cyka 31 августа 2018 | 08:46
vraki: На работе надо работать , а не телевизор смотреть !
kottigr1 31 августа 2018 | 08:50
ykpon_cyka: Обращение Владимира Путина по поводу пенсионной реформы посмотрели две трети столичных телезрителей
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Ага.. Сам Путин, Володин.. А Медведев посмотреть не смог ?
lenin3 31 августа 2018 | 08:46
vraki: так про это в исследовании и не сказано:сколько зомбоящиков было выключено,а из невыключенных сколько было заплевано...
piterrr 31 августа 2018 | 08:47
2/3 - это как раз те кто в воровской помойке Москве не ворует миллионами!...Их социальный грабёж гопника очень интересует..
democ 31 августа 2018 | 08:47
И как? Полегчало? Нужен опрос...
democ 31 августа 2018 | 08:53
"Я помню чудное мгновение...
Передо мной явился ты...
Как мимолётное видение,
Носитель ПРАВДЫ, ЧИСТОТЫ..."
И помыслы твои чисты
Как помыслы невинного ребёнка...
timber_head 31 августа 2018 | 09:42
Какие 2/3 телезрителей могли смотреть телевизор в середине рабочего дня, что за бред?