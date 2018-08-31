Президент США не исключил, что Вашингтон может выйти из Всемирной Торговой Организации
Президент США не исключил, что Вашингтон может выйти из Всемирной Торговой Организации. Об этом Дональд Трамп сказал в интервью агентству Блумберг. Что именно вызвало недовольство американского лидера, неизвестно.
Ранее Трамп говорил, что в ВТО очень плохо обращаются с Соединёнными Штатами на протяжении уже многих лет.
Комментарии4
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banyi3 31 августа 2018 | 08:36
А идиоты из РФ 90х, так мечтали туда вступить)))
ostapbey 31 августа 2018 | 08:45
Идиоты хотели нефть и газ продавать хоть как нибудь.. А не как ОПЕК.
Ведь превозгашенные цели ВТО - это либерализация мировой торговли путем ее регулирования преимущественно тарифными методами при последовательном сокращении уровня импортных пошлин, а также устранения различных нетарифных барьеров, количественных ограничений!!!!!
Даже..
Ну а то, что функции ВТО - это контроль за выполнением торговых соглашений, заключенных между членами ВТО, организация и обеспечение торговых переговоров среди членов ВТО, наблюдение за торговой политикой членов ВТО, разрешение торговых споров между членами организации.
Это как бы и не важно???
Даже??
kazlevich1949 31 августа 2018 | 08:38
Таки и зачем действительно Трампу эта ВТО, когда у него для своей войны с ФРС есть ЦБ России...
trender 31 августа 2018 | 09:29
Там очень сложная, дорогая и длительная процедура выхода. Сложнее, чем из ЕС выйти.