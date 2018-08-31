Президент США не исключил, что Вашингтон может выйти из Всемирной Торговой Организации. Об этом Дональд Трамп сказал в интервью агентству Блумберг. Что именно вызвало недовольство американского лидера, неизвестно.

Ранее Трамп говорил, что в ВТО очень плохо обращаются с Соединёнными Штатами на протяжении уже многих лет.