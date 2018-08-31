Госдепартамент США обвинил Россию в преследовании украинских судов в Азовском море и Керченском проливе

Соответствующее заявление сделала официальный представитель ведомства Хизер Нойерт. Она призвала Москву перестать препятствовать международному судоходству. По словам Нойерт, Россия не позволила, по меньшей мере, 16 судам достичь портов на Украине.

В посольстве России в США на это заявили, что Вашингтону не стоит вступаться за «бесчинствующих подопечных», сообщает РБК.