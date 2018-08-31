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08:30, 31 августа 2018

Госдепартамент США обвинил Россию в преследовании украинских судов в Азовском море и Керченском проливе

Соответствующее заявление сделала официальный представитель ведомства Хизер Нойерт. Она призвала Москву перестать препятствовать международному судоходству. По словам Нойерт, Россия не позволила, по меньшей мере, 16 судам достичь портов на Украине.

В посольстве России в США на это заявили, что Вашингтону не стоит вступаться за «бесчинствующих подопечных», сообщает РБК.

Комментарии

30

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olegleon 31 августа 2018 | 08:32

а Хизер смогла назвать эти суда? может она назвала арестованные и удерживаемые суда?

igorrrpadlowitchs 31 августа 2018 | 08:38

olegleon: ничего идивительного! Когда дело заходит о пакостях , то рашкинцы впереди планеты всей! Посмотрите , на примеры разборок соседей в России- сколько дерьма вылевается под коврик друг другу !

olegleon 31 августа 2018 | 08:45

igorrrpadlowitchs: так названия судов, которые не доплыли до Украины, будут или нет?
а может признаете, что была простая проверка в море, после чего суда продолжали свой путь ?

fekoff 31 августа 2018 | 08:56

olegleon: ответом на "простые проверки в море" будут простые санкции.

olegleon 31 августа 2018 | 08:59

fekoff: ну в этом никто и не сомневается. на пятый год Украина решилась начать вводить санкции против "страны-агрессора" )))

fekoff 31 августа 2018 | 09:03

olegleon: ваша "осведомлённость" в отношении Украины впечатляет) Ну а то, что "никто не сомневается" - это правда.

blackshard77 31 августа 2018 | 08:47

igorrrpadlowitchs: писябол, так это укропы начали пиратские захваты кораблей а РФ всего лишь борется с пиратами. Любое вонючее укропское судёнышо априори считается пиратским и подлежим глубокому досмотру, если надо то и с ректальным досмотром каждого моряка.

vezdehod 31 августа 2018 | 09:12

Россия постоянно нарывается на Грубость и ведь думает что это будет продолжиться вечно.

banyi3 31 августа 2018 | 08:34

И чё? Когда коту делать нечего, он что делает? ))

kottigr1 31 августа 2018 | 08:38

banyi3: И чё? Когда коту делать нечего, он что делает? ))
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Он ворует у Украины Крым...

morshoff 31 августа 2018 | 08:34

Уже не знают , в чём обвинить . Нам пиндосы не указ . Санкции - только на пользу . На их вскукареки - клали , кладём , и будем класть .

kottigr1 31 августа 2018 | 08:35

Надо просто Украине сдать в символическую аренду под базу ВМФ США территории на острове Тузла... И всё сразу будет нормально с судоходством в Азовском море.

(комментарий скрыт)

kottigr1 31 августа 2018 | 08:52

sg98: Чо куришь ? .. Договора с Россией не стоят даже той бумаги на которой их пишут.. Будапештский меморандум Вам в помощь...

sg98 31 августа 2018 | 08:55

kottigr1:
Он не ратифицирован даже сРадой..

kottigr1 31 августа 2018 | 09:00

sg98: Договора подписывают первые лица стран и внутренние трудности бюрократического аппарата конкретной из них на ход исполнения уже взятых обязательств это никак не влияет..

drgonish 31 августа 2018 | 09:37

kottigr1:

Тогда для чего существует процедура ратификации? Как раз на случай, когда набухавшиеся лидеры стран ставят свои загогулины где попало. Но, смысл Будапешского меморандума - разоружить Украину, а взамен дать сосать сосок. И по реакции остальных подписантов (https://clck.ru/EEXcB), мы видим, чего этот договор стоит на самом деле.

kottigr1 31 августа 2018 | 09:43

drgonish: Чудо... Только Президент страны может отозвать свою подпись с подписанного им договора.

kottigr1 31 августа 2018 | 09:45

drgonish: И по реакции остальных подписантов, мы видим..
---------------------------------------------------
Мы видим, что все, кроме РФ, будут выполнять взятые на себя в Будапештском договоре обязательства до полного их исполнения.. Путем санкций, политического давления.. как по Прибалтике, пока страна-оккупант не рухнет.

drgonish 31 августа 2018 | 09:15

sg98:

Он вроде не только Украиной, а вообще никем не был ратифицирован. Там, в 1994, говорят, просто попойка какая-то была, а сам документ не был как следует проработан.

drgonish 31 августа 2018 | 09:02

kottigr1:
[Договора с Россией не стоят даже той бумаги на которой их пишут.]
Т.е. любые договора с Россией можно нарушать? Спасибо, за искреннюю позицию. Многое проясняет в ваших постах.

kottigr1 31 августа 2018 | 09:10

drgonish: Только идиот будет соблюдать договора с РФ которые она нарушила...

kottigr1 31 августа 2018 | 09:10

drgonish: Только идиот будет соблюдать договора с РФ которые она нарушила...

ostapbey 31 августа 2018 | 09:28

sg98: ??????вот ты чайник, бежишь впереди паровоза.. ты не понял??
Вот здесь:
.sg98
31 августа 2018 | 08:44

kottigr1:
Ух ты, блять, шустряга. Для этого Окраине надо сначало денонсировать договор об Азовском море. .
.......
Ты уже не мечтаешь вернуть остров Даманский как собственнсть Китая??
А уже предлагаешь китайской Окраине делить Азовское море??
Китай без своих Окраин разберется как Россию делить.
Как Окраину по Урал..
Даже..

blackshard77 31 августа 2018 | 08:57

kottigr1: ха ха) они им ещё луну могут сдать, но кто ж им позволит)

kottigr1 31 августа 2018 | 09:24

blackshard77: А кто у тебя спросит разрешение ?

gvs 31 августа 2018 | 08:39

А в сексуальных домогательствах к украинским судам еще не обвинили? ))))

fekoff 31 августа 2018 | 08:54

"бесчинствующих подопечных" - нет такого дна, которое не пробил бы российский МИД.

blackshard77 31 августа 2018 | 08:59

fekoff: а как называть укропиратов совершающих пиратские захваты кораблей?
А всё что сейчас делают пограничники это адекватный ответ на априори пиратское недогосударство.

korikov 31 августа 2018 | 09:09

Вот я знаю российское судно "Норд", которое задержано Украиной. А какие украинские суда задержаны Россией?

drgonish 31 августа 2018 | 09:45

korikov:

Турция вообще рос. суда десятками задерживает. Что-то я не слышал от США ни одного упрека в адрес Турции.

Реагировать всерьез на заявления США, все равно, что реагировать на воронье карканье.

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