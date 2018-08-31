Бизнесу предложили заплатить 1,5 триллиона рублей за госпрограмму по развитию цифровой экономики
Бизнесу предложили заплатить 1,5 триллиона рублей за госпрограмму по развитию цифровой экономики. Об этом пишет газета «Ведомости». Издание отмечает, что за это власти обещают помочь льготными кредитами.
Обсуждаются, в частности, субсидии для IT компаний, которые примут участие в исполнении проектов программы.
Комментарии7
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kottigr1 31 августа 2018 | 08:24
Грабь награбленное... ! Иначе утлая галера пойдет ко дну...
vikwlad 31 августа 2018 | 08:31
Какой же идиот будет вкладываться в государственную программу?
vikwlad 31 августа 2018 | 08:33
vikwlad: Российское государство может только ободрать бизнесмена, как липку, и в тюрьму посадить.
sasass 31 августа 2018 | 08:26
Ничего не получиться в условиях санкции - деньги просто стырят...
tv_victim 31 августа 2018 | 08:34
"Помочь льготными кредитами"... Я правильно понимаю, что некому "бизнесу" отстегнут льготный (читай безвозвратный) кредит на полтора триллиона из бюджета и на этом дело и закончится?
cromwel 31 августа 2018 | 08:35
Пахан грабит всех подряд, не только пенсионеров.
vilingrad 31 августа 2018 | 08:37
Развитие цифровой экономики и казаки с нагайками, лукавые попы и жаднючее чиновьё? Шота не сочетается...или попов побрейте, или назад, к меновой торговле:)