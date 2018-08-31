Бизнесу предложили заплатить 1,5 триллиона рублей за госпрограмму по развитию цифровой экономики. Об этом пишет газета «Ведомости». Издание отмечает, что за это власти обещают помочь льготными кредитами.

Обсуждаются, в частности, субсидии для IT компаний, которые примут участие в исполнении проектов программы.