США «фактически прекратило» выдавать россиянам визы
Об этом РИА Новостям сказал генеральный консул России в Хьюстоне Александр Писарев. По его словам, это касается в том числе и гуманитарных ситуаций. В качестве примера он рассказал об утонувшем во время отдыха туристе из России. Дипломат отметил, что семья погибшего даже в этом случае вряд ли получит документы для выезда в Соединенные Штаты. Весной Москва и Вашингтон обменялись высылками сотрудников своих посольств. Кроме того было закрыто американское генконсульство в Санкт-Петербурге.
Комментарии4
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olegleon 31 августа 2018 | 08:10
это уже полный маразм. если дело дошло до того, что не дают визы по гуманитарным соображениям, не разрешают попрощаться с человеком, похоронить, доставить тело домой, то это уже явный сбой в системе.
kottigr1 31 августа 2018 | 08:15
olegleon: Меньше верьте сказкам рассказанным Александром Писаревым.. Нет ни одного факта того, что россиянам не дали визы по гуманитарным соображениям в США..
prade 31 августа 2018 | 08:14
А Путин думал о таких последствиях, когда высылал из России служащих посольства США и сокращал количество его работников? Теперь сами жалуются на проблемы получения визы.
jblack2 31 августа 2018 | 08:16
prade: Вы путаете причину со следствием. Намеренно?..