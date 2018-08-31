Общество «Мемориал» пока остается на прежнем месте
Городские власти приостановили выселение из здания на Разъезжей улице. Об этом говорится в ответе губернатора на депутатский запрос. В документе отмечается, что сейчас проводится дополнительная работа в отношении этого помещения, но что это значит, неизвестно. Смольный приостановил выселение, но не сообщил об этом самой организации, рассказала «Эху Москвы» ее исполнительный директор Галина Школьник. Мемориал работает в помещениях на Разъезжей более 20 лет. Организация занимается исследованием политических репрессий и помогает тем, кто этим репрессиям подвергся.
Комментарии2
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epynda 31 августа 2018 | 08:07
Почему !!!???
ПОЧЕМУ остаётся !!!???
kara 31 августа 2018 | 08:08
а мне кажется, что Мемориал все что нужно сделать в России согласно своего устава уже сделал, и теперь перед ним новые горизонты-Америка, тем более, что организация международная.