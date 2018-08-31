Российские власти тестируют новые системы анализа трафика для более эффективной блокировки запрещенных сайтов

Как сообщает Reuters, испытания новых способов фильтрации трафика на сетях «Ростелекома» проводят под контролем ФСБ, Роскомнадзора и Минкомсвязи. Испытания и отработка новых технологий фильтрации проводятся на сетях подмосковного Реутова. Из попавшего в распоряжение журналистов протокола заседания специально созданной для этого межведомственной комиссии следует, что целью поставлена проверка работы систем фильтрации трафика от без малого десятка компаний. Власти по-прежнему ищут способы выполнить свое же решение о блокировке мессенджера Telegram, который по-прежнему без проблем доступен большинству российских пользователей. Источник, близкий к Роскомнадзору, сообщил, что по итогам испытаний должны выбрать лучшую систему, а затем решать вопрос с ее установкой на сетях всех операторов связи для эффективной блокировки запрещенного контента. Пока же эксперименты ФСБ и Роскомнадзора по блокировке трафика Telegram успехом так и не увенчались. По словам топ-менеджеров двух компаний-разработчиков систем фильтрации, изначально предполагалось, что испытания участвующих в эксперименте систем завершатся 20 августа, однако сроки тестирования были продлены. В среду замглавы Минкомсвязи Алексей Волин признал, что российские власти не в состоянии заблокировать доступ к Telegram, поскольку его разработчики имеют достаточно ресурсов для обхода блокировки.