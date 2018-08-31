Продюсеры и руководители телекомпаний попросили Минкульт сохранить команду «Фонда кино»
Текст письма, под которым подписались 20 человек, приводят «Ведомости». Они обращают внимание министерства на то, что последние три года были самыми успешными для российской киноиндустрии и просят сохранить команду во главе с Антоном Малышевым. Вчера был подписан указ о передаче «Фонда кино», который финансирует большинство отечественных картин, выходящих в прокат, под контроль Минкульта. Ранее сообщалось, что министра культуры Владимира Мединского не устраивала самостоятельность организации, он также якобы конфликтовал с Малышевым.
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