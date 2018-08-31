Французская актриса обвинили Жерара Депардье в изнасиловании
Прокуратура начала расследование по жалобе 22-летней девушки, которая, по некоторым данным, занималась в школе, где преподает известный актер. Как рассказал телеканалу BFMTV, адвокат истицы, Депардье признал свое знакомство с ней, но отверг какие-либо нарушения закона, агрессию или насилие в адрес девушки. В своей жалобе актриса утверждает, что Депардье злоупотребил ее доверием во время неформальной репетиции театрального спектакля. События произошли в этом месяце.
Комментарии7
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tadolg 31 августа 2018 | 07:57
Мировое шоу изнасилованных. 7-го изнасиловал ее Депардье, а 13-го она вернулась, чтобы удостовериться, правда ли изнасиловал.....
kottigr1 31 августа 2018 | 08:11
tadolg: Бежать надо пылкому Жерару в Россию.. Тут он точно сможет совершенно безнаказанно насиловать безропотных россиянок.. Тем более под крылышком того, кто уже второй десяток лет насилует весь российский народ..
aantipov067 31 августа 2018 | 08:03
И почему это, сплошь насильники и убийцы изъявляют желание стать гражданами России?
sg98 31 августа 2018 | 08:06
Когда седой профессор под дождем по лужам резво скачет
А зацелованная им девчонка над "пятеркой" плачет.
Знай — это Любовь, с ней рядом Амур — крыльями машет,
Знай — это Любовь, сердце не прячь — Амур не промажет...
"Актриса утверждает, что основанием для жалобы стали события 6 и 13 августа, которые произошли в парижской квартире Депардье"
В квартиру 70-летний старик ее конечно обманом затащил. Обещал показать фото Саранска )))
zztop1960 31 августа 2018 | 08:08
Пора ему бежать в Россию , Россия своих не выдаёт , пусть живёт в мордовии , в Саранске , ведь Депардьё было присвоено звание «Почётный удмурт»
len56 31 августа 2018 | 08:13
На нелегалов нет смысла подавать в суд...их насилие "девушки" в Европе не замечают(и полиция тоже) А вот богатенький актёр даст заработать и "девушке",и адвокату...
pyccka 31 августа 2018 | 08:16
Удмурды живут в Ижевске... а в Саранске - Мордва)))) пусть там и сидит и нос не кажет... только vofka его может защитить и сделать героем секс-гигантом!!!