Голливудская звезда Анджелина Джоли находится на грани истощения из-за развода с Бредом Питтом

Такие данные со ссылкой на источники привел американский журнал Star. По сведениям издания, актриса весит около 35 килограммов, питается «кубиками льда», физически и эмоционально «находится на грани коллапса». Бракоразводный процесс Джоли и Питта длится уже два года. У супругов шесть детей, в том числе трое приемных. По некоторым данным, стороны никак не могут договориться об опеке над ними.