Голливудская звезда Анджелина Джоли находится на грани истощения из-за развода с Бредом Питтом
Такие данные со ссылкой на источники привел американский журнал Star. По сведениям издания, актриса весит около 35 килограммов, питается «кубиками льда», физически и эмоционально «находится на грани коллапса». Бракоразводный процесс Джоли и Питта длится уже два года. У супругов шесть детей, в том числе трое приемных. По некоторым данным, стороны никак не могут договориться об опеке над ними.
Комментарии4
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kasperyan 31 августа 2018 | 07:43
Это просто называется анорексия.
ag_bai 31 августа 2018 | 07:44
Возникает порой ощущение, что у "желтизны" "Эха" нет дна.
Истощение Сенцова для нашей страны является ТЕМОЙ, заслуживающей освещения, а не развод заморской пары.
Имейте совесть, господа.
arye_11 31 августа 2018 | 07:47
Типичный пример бабы-истерички, бабы-стервы, бабы-вампира.
Поедом жрет всех подряд, кто рядом находится, а мужа в первую очередь.
А когда муж из этого ада сбегает, начинает жрать саму себя.
sg98 31 августа 2018 | 07:47
В-о-от! Она даже не объявляла голодовку, просто разводится, а весит как овечка... А сенцов всех разводит..Ему там в кубики льда наверное сало вмораживают. И лед из горилки гонят ))