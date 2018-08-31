Россия проведет масштабные учения в Средиземном море

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в органах военного управления, это – ответ на действия США, которые наращивают группировку в регионе. Тренировка пройдет с 1 по 8 сентября. В ней примут участие десятки кораблей и самолетов. НА это время район учений будет объявлен опасным для пролета гражданкой авиации и судоходства.