Россия проведет масштабные учения в Средиземном море
Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в органах военного управления, это – ответ на действия США, которые наращивают группировку в регионе. Тренировка пройдет с 1 по 8 сентября. В ней примут участие десятки кораблей и самолетов. НА это время район учений будет объявлен опасным для пролета гражданкой авиации и судоходства.
Комментарии4
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ss2020 31 августа 2018 | 07:39
ДЕНЬГИ ЕСТЬ... но не про вашу...лилипуты!)))
zmeelov_1 31 августа 2018 | 08:09
ss2020: На Армию и Флот денег не жаль. Заработаем ещё. Лучше там мочить нацизм, чем на своей земле
vilingrad 31 августа 2018 | 07:46
пушки вместо масла. Знакомая теория, плохо заканчивается...
palmcoast___ 31 августа 2018 | 07:48
Вот это правильно., давно пора начать топить шлюпки с мусульманскими беженцами. ИГИЛ побороли, теперь очередь за мусульманскими пиратами, которые уже не первый год немецких девок в Германиях шшупают..