США обвинили Россию в притеснении судоходства в Азовском море и Керченском проливе
По данным Госдепа, с весны этого года в акватории были задержаны сотни коммерчески судов, а в последние недели по меньшей мере полтора десятка украинских кораблей не смогли зайти в свои порты в Азовском море из-за действий России.
Ранее Украина оценила свои убытки из-за строительства Керченского моста почти в 20 миллионов долларов ежегодно. Это связано с тем, что треть кораблей якобы не может пройти под переправой из-за ограничений по высоте.
Комментарии8
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vladislav 31 августа 2018 | 07:43
Алло, Эхо, корабль это военная посудина, а гражданский это только СУДНО.
vikwlad 31 августа 2018 | 08:12
За морской бандитизм Кремль надо наказать.
vilingrad 31 августа 2018 | 07:44
Подставляй задницу, Вова! Недельная порка!
sg98 31 августа 2018 | 07:49
vilingrad:
Ты не в своем гей-клубе! Очнись, малыш!
opiatnovyi63 31 августа 2018 | 07:49
Придётся, Крымский мост переделать под раздвижной)
ykpon_cyka 31 августа 2018 | 07:51
opiatnovyi63: Дешевле будет утопить все пять кораблей украины !)
jblack2 31 августа 2018 | 07:54
Естественно - все это пустой трёп!
Сколько украинских судов россияне захватили как украинские флибустьеры? Сколько украинских моряков моряков сидят под российским следствием?..
sg98 31 августа 2018 | 07:58
Нет у укрожопых пиздаболов судов с высотой 35 метров и никогда не было. И никакие подобные иностранные суда в Азовские мелководные порты не заходили никогда! Или шумеры собирались по давней привысчке углубить Азов на пару км, а тут мост, они и расстроились )) Дебилы, бля..