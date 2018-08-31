Суд в Петербурге арестовал троих подростков, обвиняемых в избиении людей в Таврическом саду

По данным ТАСС всего после инцидента возбуждено три уголовных дела. Отмечается, что на момент совершения преступлений фигуранты находились под домашним арестом по другому делу — они обвиняются в серии грабежей и разбоев.

Вечером 24 августа группа молодых людей — часть из них, по версии следствия школьники — в районе Таврического сада совершила несколько нападений на местных жителей. Некоторые были госпитализированы.