Суд в Петербурге арестовал троих подростков, обвиняемых в избиении людей в Таврическом саду
По данным ТАСС всего после инцидента возбуждено три уголовных дела. Отмечается, что на момент совершения преступлений фигуранты находились под домашним арестом по другому делу — они обвиняются в серии грабежей и разбоев.
Вечером 24 августа группа молодых людей — часть из них, по версии следствия школьники — в районе Таврического сада совершила несколько нападений на местных жителей. Некоторые были госпитализированы.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vikwlad 31 августа 2018 | 08:08
Пока власть охотится на оппозицию, молодёжь превращается в бандитов.