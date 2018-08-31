Бывший директор интернет-ритейлера Wikimart арестован по делу о растрате

По сведениям «Коммерсанта», Андрей Кленин был задержан в связи с расследованием хищения средств в Айманибанке. Следствие считает его пособником экс-главы кредитной организации Игоря Волчихина. По данным правоохранительных органов, банк выдал компании ООО «Викимарт» заведомо невозвратный кредит в размере более 120 миллионов рублей. Деньгами Волчихин и Кленин якобы распорядились по своему усмотрению.