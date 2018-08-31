Суд в Петербурге конфисковал у предпринимателя танк, с которого во время катания в парке упали люди
По данным следствия, из-за этого пострадали мужчина и двое подростков. Уголовное преследование в отношении Павла Бараненко прекращено. Об этом просили сами потерпевшие. По их словам, бизнесмен полностью возместил ущерб. Согласно решению суда танк Т-60 перешел в собственность Российской Федерации.
Комментарии1
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soznatelni 31 августа 2018 | 07:31
Оперативно! А вообще 9-го числа эта собственность пригодилась бы)))