Суд в Петербурге конфисковал у предпринимателя танк, с которого во время катания в парке упали люди

По данным следствия, из-за этого пострадали мужчина и двое подростков. Уголовное преследование в отношении Павла Бараненко прекращено. Об этом просили сами потерпевшие. По их словам, бизнесмен полностью возместил ущерб. Согласно решению суда танк Т-60 перешел в собственность Российской Федерации.