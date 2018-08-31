«Почта России» с ноября начнет принимать таможенные платежи за покупки в интернете

Сейчас этим занимается таможенная служба. Пошлинами в размере 30 процентов облагаются посылки, общая стоимость которых за месяц превышает 1000 евро или вес которых составляет более 31 килограмма. В июне Федеральная таможенная служба предложила взимать сборы с любой интернет-покупки в зарубежных магазинах. По подсчетам ведомства, это привлечет в бюджет дополнительно 25 миллиардов рублей ежегодно.