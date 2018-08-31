Авиакомпании Red Wings и «Азимут» попросили разрешения нанять иностранных пилотов

Об этом со ссылкой на Росавиацию, пишет «Интерфакс». Ранее заявки на квоты для летчиков из-за рубежа также подали принадлежащие «Аэрофлоту» перевозчики «Победа» и «Россия». О кадровом дефиците пилотов компании заговорили еще в прошлом году. Это связанно с тем, что российские летчики переезжали работать Китай, где зарплаты значительно выше. Всего в год в отечественных авиакомпаниях могут трудоустроиться не более 200 иностранцев.