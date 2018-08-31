Авиакомпании Red Wings и «Азимут» попросили разрешения нанять иностранных пилотов
Об этом со ссылкой на Росавиацию, пишет «Интерфакс». Ранее заявки на квоты для летчиков из-за рубежа также подали принадлежащие «Аэрофлоту» перевозчики «Победа» и «Россия». О кадровом дефиците пилотов компании заговорили еще в прошлом году. Это связанно с тем, что российские летчики переезжали работать Китай, где зарплаты значительно выше. Всего в год в отечественных авиакомпаниях могут трудоустроиться не более 200 иностранцев.
Комментарии2
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shmuel63 31 августа 2018 | 07:37
Импортозамещение на марще
archibald_dandy_esquire 31 августа 2018 | 07:49
shmuel63:
а ведь года 3-4 назад какой-то высокосидячий авиа-прыщ вещал о том, что России не нужны гражданские авиа-училища, поскольку на иностранных авиалайнерах вполне могут быть целиком иностранные экипажи, которые лучше знают эти машины и за рубежом много безработных авиа-экипажей, которые с удовольствием будут летать на российских маршрутах
вот и добились существующего положения вещей
и вообще план #Россия-без-русских! неукоснительно претворяется в жизнь страны