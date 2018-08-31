ФБК Алексея Навального нашел у главы пенсионного фонда имущества почти на миллиард рублей
Это следует из данных нового расследования. Половина этой суммы – стоимость семикомнатной квартиры на патриарших прудах – единственная недвижимость, которую Антон Дроздов с женой зарегистрировали на себя. Кроем того в расследовании говорится о квартирах и домах, записанных на родственников, а также дорогих машинах. При этом, как уточняют в ФБК, официальная доход супругов в десяток раз меньше, а сам Дроздов всю взрослую жизнь находился на госслужбе.
Комментарии5
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koltak76_ 31 августа 2018 | 07:25
Если Антон Дроздов член Единой России и патриот, то ему все прощается!
Все равно, нашим пенсионерам пенсии ни к чему. Это для них смех какой то!
lenin3 31 августа 2018 | 07:29
Ну что Навальный за непонятливый человек,сказано же:все записано на талантливых родственников,что у Володина,что у этого Дроздова.Как говорил тесть Димы Сеицветова:"Ты голодранец!".Вот и эти уважаемые люди-голодранцы.И хватит,Алексей,клеветать на слуг народа,им и так нелегко...
hata_c_krau 31 августа 2018 | 07:30
Глава есть фонд есть а пенсий нет при СССР наоборот нет фонда а пенсия была :)
fantforbarbi 31 августа 2018 | 07:39
Персонаж все делает правильно.
ss2020 31 августа 2018 | 07:41
а вы знаете как сосут дрозды...!? нет, не те, не полевые...!)))