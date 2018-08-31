В США сегодня пройдут похороны знаменитой певицы Ареты Франклин

Она умерла в возрасте 76-ти лет. Королеву соул-музыки похоронят на городском кладбище Детройта рядом с отцом, сёстрами, братом и племянником. На похороны приглашены только члены семьи и близкие друзья Ареты Франклин. Легенду соул и ритм-н-блюза опустят в землю в красном платье и такого же цвета туфлях на шпильке, в позолоченном гробу. Певица хотела запомниться поклонникам красивой и после смерти, отмечают западные СМИ. До этого с королевой соула прощались два дня в Музее истории афроамериканцев имени Чарльза Райта в Детройте. Многие люди часами стояли в очереди чтобы проститься с певицей. Во время панихиды звучали песни Франклин, в том числе знаменитая на весь мир Respect. Франклин первая из женщин включена в Зал славы рок-н-ролла. Это произошло в 1987-м году. Она 18 раз становилась лауреатом музыкальной премии Grammy. А журнал Rolling Stone в конце 90-х назвал её величайшей певицей в истории музыки. Арета Франклин умерла 16 августа. Длительное время она боролась с онкологическим заболеванием. Франклин показала, что поп-певица может возглавить борьбу за права женщин и расовое равноправие. За это получила награду от Мартина Лютера Кинга в феврале 68-го, с которым дружила.