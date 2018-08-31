В Эстонии наградят ветеранов СС
Поводом стала 24-я годовщина вывода из страны подразделений российской армии. 31 августа 1994 года последние российские войска покинули Прибалтику. Этот день не является в Эстонии государственным праздником, однако официальные торжества по этому поводу все же пройдут. Они запланированы в концертном зале Национальной оперы «Эстония» в Таллинне. В рамках мероприятия состоится церемония награждения знаками Дубового венка Свободы участников «вооруженного и невооруженного сопротивления» советской власти. В Минюсте страны отметили, что заслуги перед эстонским государством этих «борцов за свободу» оцениваются как «выдающиеся». По словам главы ведомства Урмаса Рейнсалу, Эстонская Республика не могла бы отпраздновать свой вековой юбилей без их деятельности, направленной на сопротивление «оккупационным властям».
Подать ходатайства о представлении к наградам предложили, в том числе, Союзу бывших «лесных братьев» обществу «Мементо», а также Союзу борцов за свободу, объединяющему бывших военнослужащих гитлеровской армии, которые воевали в рядах 20-й эстонской дивизии СС.
Героизация национальных кадров, воевавших во время Второй мировой войны против сил Антигитлеровской коалиции, началась в Эстонии после провозглашения независимости в 1991 году. В последние годы эта тенденция продолжается и набирает обороты.
Комментарии5
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lenin3 31 августа 2018 | 07:17
ССовцы хоть во врага(на тот момент)стреляли,а российские ветераны НКВД(а других живых ветеранов в России почти не осталось),которые стреляли в спину своим же,награждаются медальками к разным праздникам и сидят у мавзолея на параде победы...
sg98 31 августа 2018 | 07:24
lenin3:
У немцев и полевая жандармерия и штрафбаты появились гораздо раньше чем в СССР..
И ты, животное, лучше бы не упоминал Ветеранов вообще, своим вонючим языком, падаль.. Это ты тут сидишь и мирно срешь, мразь.. А оин за тебя жизни отдавали, чтобы ты мог со своими эССтонскими братьями вылизывать новому хозяину.. Пшел вон, щенок..
polikarpich 31 августа 2018 | 07:57
sg98: А что это у тебя аватарка такой мутной стала? Исчезаешь потихоньку, стираешься? Поистаскался, поизносился?
blinorozhiy_chmo 31 августа 2018 | 07:23
На постсоветском пространстве во вновь образованных странах-лилипутах, что теперь это уже совершенно очевидно всем, под дудку американского госдепа произошли педерастическо-фашистские перевороты.
На повестке легализация педофилии и браки с животными с возможностью усыновления.
Удивительные дела.
kottigr1 31 августа 2018 | 07:23
В Эстонии наградят ветеранов СС, а может и не наградят.. Но "ЭМ" почему то вынесло в заголовок именно первую половину своей несуществующей новости..