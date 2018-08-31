В Эстонии наградят ветеранов СС

Поводом стала 24-я годовщина вывода из страны подразделений российской армии. 31 августа 1994 года последние российские войска покинули Прибалтику. Этот день не является в Эстонии государственным праздником, однако официальные торжества по этому поводу все же пройдут. Они запланированы в концертном зале Национальной оперы «Эстония» в Таллинне. В рамках мероприятия состоится церемония награждения знаками Дубового венка Свободы участников «вооруженного и невооруженного сопротивления» советской власти. В Минюсте страны отметили, что заслуги перед эстонским государством этих «борцов за свободу» оцениваются как «выдающиеся». По словам главы ведомства Урмаса Рейнсалу, Эстонская Республика не могла бы отпраздновать свой вековой юбилей без их деятельности, направленной на сопротивление «оккупационным властям».

Подать ходатайства о представлении к наградам предложили, в том числе, Союзу бывших «лесных братьев» обществу «Мементо», а также Союзу борцов за свободу, объединяющему бывших военнослужащих гитлеровской армии, которые воевали в рядах 20-й эстонской дивизии СС.

Героизация национальных кадров, воевавших во время Второй мировой войны против сил Антигитлеровской коалиции, началась в Эстонии после провозглашения независимости в 1991 году. В последние годы эта тенденция продолжается и набирает обороты.