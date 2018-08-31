США готовы выйти из Всемирной торговой организации

Об этом агентству Bloomberg сказал президент Дональд Трамп. По словам главы Белого Дома, это может случиться, если ВТО «не изменится к лучшему». По мнению американского лидера, организация на протяжении многих лет «очень плохо» обращается с его страной.

Ранее Трамп неоднократно критиковал ВТО. В частности, он упрекал ее в предоставлении преференций Китаю и несправедливости по отношению к США. Он также говорил, что будет добиваться расформирования организации.