ВГТРК оставит две студии для оркестров в Доме звукозаписи

Телерадиокомпания заключила соглашение с Большим симфоническим оркестром имени Чайковского и Государственным симфоническим оркестром «Новая Россия». Здание ГДРЗ будет передано «Известиям», но две студии, в которых проходят репетиции, сдадут в аренду. Стороны пришли к договоренностям после просьбы российских звукорежиссеров к главе ВГТРК приостановить демонтаж помещений.