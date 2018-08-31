Очередная демонстрация в германском городе Хемниц собрала почти тысячу человек

Акции, переросшие в беспорядки, начались в начале недели после убийства местного жителя. Предположительно в этом виновны мигранты из Сирии и Ирака. Подозреваемых задержали. В понедельник на согласованные манифестации вышли представители левых и правых сил. На них присутствовало более семи тысяч человек. Сотрудник органов юстиции, который распространил документ с именами подозреваемых в убийстве, отстранен от работы.