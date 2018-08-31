Дональд Трамп намерен ввести новые пошлины на китайские товары на 200 миллиардов долларов
По сведениям агентства Bloomberg, официально объявить об этом Вашингтон может уже на следующей неделе. В публикации не приводится список продукции, на которую распространятся новые ограничения, однако Bloomberg отмечает, что в любом случае это станет «серьезной эскалацией в торговой войне» между США и Китаем. Впервые Трамп заговорил о введении пошлин на китайские товары в середине июня. Поводом для этого стали обвинения в краже американских технологий.
Комментарии1
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banyi3 31 августа 2018 | 06:39
Что Трамп хочет добиться? Вот в чём вопрос! Свою промышленность поднять? Уже поздно... Не понятно