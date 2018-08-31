Москвича арестовали за создание экстремистского сообщества «Команда наемных головорезов»

По меньшей мере шесть человек проходят по делу как свидетели. Как рассказала «Эху Москвы» координатор «ОВД-Инфо» Анна Фролова, восемнадцатилетнего Германа Ткачева отправили в СИЗО на два месяца, с несовершеннолетних фигурантов взяли подписки о неразглашении. По словам Фроловой, среди группы молодых людей был 23-летний гражданин, который не задержан и вероятно может быть провокатором. Она добавила, что обвиняемые встречались и общались в «Бургер Кинге», чата у них не было.