Голландский политик отменил конкурс карикатур на пророка Мухаммеда из соображений безопасности
О своем решении глава ультраправой Партии свободы Герт Вилдерс написал в «Твиттере». Он отметил, что в его адрес поступает множество угроз. В Пакистане один из религиозных деятелей назначил за его голову награду, а в Нидерландах задержали мужчину, угрожавшему политику расправой. По словам Вилдреса, он не хочет, чтобы конкурс был использован как оправдание насилия. Победитель выставки карикатур должен был получить 10 тысяч долларов.
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