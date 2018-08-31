Голландский политик отменил конкурс карикатур на пророка Мухаммеда из соображений безопасности

О своем решении глава ультраправой Партии свободы Герт Вилдерс написал в «Твиттере». Он отметил, что в его адрес поступает множество угроз. В Пакистане один из религиозных деятелей назначил за его голову награду, а в Нидерландах задержали мужчину, угрожавшему политику расправой. По словам Вилдреса, он не хочет, чтобы конкурс был использован как оправдание насилия. Победитель выставки карикатур должен был получить 10 тысяч долларов.