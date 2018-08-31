Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет переговоры со Святейшим Патриархом Константинопольским Варфоломеем

Встреча состоится сегодня в Стамбуле. На повестке дня «двусторонние вопросы, представляющие общий интерес», говорится в сообщении пресс-службы Константинопольского патриархата. Отмечается, что визит состоится по инициативе российской стороны. Московская патриархия цель поездки не уточняет, напоминая лишь, что предыдущая встреча Святейших состоялась в январе 2016 года на Собрании Предстоятелей автокефальных Православных Церквей в Швейцарии. До этого в разные годы они виделись в Турции, Черногории и России. А вначале июля делегация с Фанара посещала российскую столицу.

Между тем, нынешний визит пройдет на фоне «пропущенного» константинопольским патриархом приглашения посетить Москву по случаю 1030-летия Крещения Руси в июле. В то же время в Киев его представители поехали. Не принял участие Варфоломей и в юбилейном Архиерейском соборе РПЦ в минувшем декабре. На сегодняшний день самой «горячей» в отношениях Константинопольского и Московского патриархатов является проблема разделенного украинского православия. В данном вопросе Варфоломей занимает довольно двойственную позицию, которая питает надежды сторонников автокефалии.

В конце июля Петр Порошенко сообщил о послании от Вселенского Патриарха с подтверждением намерения предоставить УПЦ статус независимой поместной церкви. А неделю назад пресс-служба президента Украины сообщила, что тот обсуждал данный вопрос с Варфоломеем по телефону.