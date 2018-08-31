Басманный суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста Софье Апфельбаум

Она как и большинство фигурантов так называемого «театрального дела» вины в хищении средств не признаёт. Следствие требует оставить директора Российского академического молодёжного театра Софью Апфельбаум под стражей до 19 октября. Именно до этого дня СК продлил расследование уголовного дела Седьмой студии, сообщил на днях источник агентства ТАСС, близкий к следствию. Басманный суд ограничил Апфельбаум в сроках ознакомления с материалами дела до первого сентября. Она в суде рассказала, что многие документы читает впервые, поскольку не работала на проекте «Платформа». А была лишь одним из многих сотрудников минкультуры, которые изучали и утверждали отчеты театрального проекта. В деле почти 260 томов. Ранее суд продлил меру пресечения режиссёра Кирилла Серебренникова, он останется под домашним арестом до 19-го сентября. Его обвиняют в хищении более 130-ти миллионов рублей, выделенных Седьмой студии. Режиссёр назвал дело абсурдным и обвинил следствие в попытках опорочить его и коллег. А его защита также заявила о фальсификации протокола допроса одного из свидетелей. Всего по делу проходит шестеро фигурантов. Вину признала лишь бывший бухгалтер Седьмой студии Нина Масляева. Она заключила сделку со следствием и дала показания против других обвиняемых.