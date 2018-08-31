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06:02, 31 августа 2018

Арестованный глава Серпуховского района прекратил голодовку в СИЗО

Как рассказала «Интерфаксу» жена Александр Шестуна Юлия, он решил вновь принимать пищу по настоянию врачей. Голодовка чиновника длилась месяц, за это время он похудел на 20 килограммов. Арестованный протестовал против действий администрации следственного изолятора, которая отказывалась допускать к нему супругу и адвокатов. Теперь защитникам якобы разрешен почти ежедневный доступ к Шестуну. Глава Серпуховского района был задержан по обвинению в превышении должностных полномочий. Он связывает уголовное преследование со своей деятельностью на посту руководителя региона. Шестун согласовывал митинги против мусорных полигонов.

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