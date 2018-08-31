Правозащитники обжалуют решение суда об административном надзоре за Евгением Макаровым

Заключенный ярославской колонии, пытки над которым попасли на видео, должен будет в течение трех лет после освобождения отмечаться в полиции. Также ему запретили участвовать в массовых мероприятиях и выходить из дома после 22 часов.

Обязательное местонахождение Макарова дома может быть для него опасным – рассказал адвокат осужденного, юрист фонда «Общественное мнение» Яков Ионцев. Поводом для решения суда стали многочисленные взыскания, которые Макаров получил в исправительном учреждении. На днях он рассказал, что несмотря на предоставленную ему госзащиту, сотрудники ФСИН продолжают над ним издеваться.