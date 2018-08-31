США обвинили Россию в притеснении судоходства в Азовском море и Керченском проливе
По данным Госдепа, с весны этого года в акватории были задержаны сотни коммерчески судов, а в последние недели по меньшей мере полтора десятка украинских кораблей не смогли зайти в свои порты в Азовском море из-за действий России.
Ранее Украина оценила свои убытки из-за строительства Керченского моста почти в 20 миллионов долларов ежегодно. Это связано с тем, что треть кораблей якобы не может пройти под переправой из-за ограничений по высоте.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
banyi3 31 августа 2018 | 06:23
Вообще то , во первых, это не собачье дело пиндосов, а во вторых , нет ни одного названия корабля)
putin_itogy 31 августа 2018 | 06:31
Ну вот и вырос, новый мировой генрюша морган.
Когда то он познакомится с реей.