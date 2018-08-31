Суд в Петербурге арестовал троих подростков, обвиняемых в избиении людей в Таврическом саду
По данным ТАСС всего после инцидента возбуждено три уголовных дела. Отмечается, что на момент совершения преступлений фигуранты находились под домашним арестом по другому делу – они обвиняются в серии грабежей и разбоев.
Вечером 24 августа группа молодых людей — часть из них, по версии следствия школьники – в районе Таврического сада совершила несколько нападений на местных жителей. Некоторые были госпитализированы.
Комментарии2
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mozhem_povtorit 31 августа 2018 | 06:29
"Уличные хулиганы прошли по Таврической улице, где встретили мужчину с татуировками на руках. Они потребовали объяснить значение рисунков на его теле, но мужчина отказался. Такой ответ молодых людей не устроил, они посчитали, что наколки говорят о связи прохожего с расистским движением скинхедов."
rifles 31 августа 2018 | 06:29
Вова,по его словам, так же начинал карьеру президента