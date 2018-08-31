Россия тестирует новую технологию для блокировок в интернете

Как пишет Reuters, это поможет властям эффективнее ограничивать доступ к Telegram и другим попавшим под запрет сайтам. Согласно документу, который оказался в распоряжении агентства, систему проверяют с начала августа в сети Ростелекома в подмосковном Реутове. Топ-менеджеры двух компаний, разрабатывающих новый алгоритм фильтрации, рассказали, что испытания должны были завершиться 20 августа, однако их продлили. Пока технология не совершенна.