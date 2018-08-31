Россия тестирует новую технологию для блокировок в интернете
Как пишет Reuters, это поможет властям эффективнее ограничивать доступ к Telegram и другим попавшим под запрет сайтам. Согласно документу, который оказался в распоряжении агентства, систему проверяют с начала августа в сети Ростелекома в подмосковном Реутове. Топ-менеджеры двух компаний, разрабатывающих новый алгоритм фильтрации, рассказали, что испытания должны были завершиться 20 августа, однако их продлили. Пока технология не совершенна.
Комментарии4
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ss2020 31 августа 2018 | 06:24
Пока технология не совершенна. КАПУ НАДО КРУТИТЬ! ДЯДЯ ВОВА!) СКРИПАЧ И ВИОЛОНЧЕЛИСТ НЕ НУЖЕН!)
ss2020 31 августа 2018 | 06:31
Вова застенчивый: когда ты маленький, слабенький, глупый, бледный, плешивый и застенчивый, то жть честно вообще не имеет никакого смысла! Поэтому я с вами дорогие лилипуты! Ваш император лилипутин! На дурака не нужен нож!!!)))
polikarpich 31 августа 2018 | 06:36
А что-нибудь полезное, созидательное и т.наз "конструктивное" создать и протестировать не пробовали?
archibald_dandy_esquire 31 августа 2018 | 06:40
polikarpich: @ А что-нибудь полезное, созидательное и т.наз "конструктивное" создать и протестировать не пробовали? @
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