В Москве в возрасте 80 лет скончался народный артист СССР Иосиф Кобзон

Певец долгое время боролся с онкологическим заболеванием. О его госпитализации стало известно в конце июля. С тех пор он находился в стабильно тяжелом состоянии. Кобзон был не просто великим певцом, он был человеком, который много сделал для своих коллег. Об этом «Эху Москвы» сказал спецпредставитель президента по культурным связям Михаил Швыдкой.

Прощание с Иосифом Кобзоном пройдет в концертном зале имени Чайковского в воскресенье. Похоронят певца на Востряковском кладбище неподалеку от могилы его матери.