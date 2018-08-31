Французская актриса обвинила Жерара Депардье в изнасиловании

Прокуратура начала расследование по жалобе 22-летней девушки, которая, по некоторым данным, занималась в школе, где преподает известный актер. Как рассказал телеканалу BFMTV, адвокат истицы, Депардье признал свое знакомство с ней, но отверг какие-либо нарушения закона, агрессию или насилие в адрес девушки. В своей жалобе актриса утверждает, что Депардье злоупотребил ее доверием во время неформальной репетиции театрального спектакля. События произошли в этом месяце.