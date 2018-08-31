Правительство готовит массовое списание старых вертолетов

Как стало известно «Коммерсанту», эта мера призвана поддержать падающее производство концерна «Вертолеты России». Запрет на эксплуатацию старых машин должен подстегнуть спрос на новую технику. Однако есть опасения, что финансовые трудности не позволят компаниям приобретать воздушные суда. В таком случае государству придется поддерживать из бюджета уже не производителя, а перевозчиков.