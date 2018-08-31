Издание 7х7 собирает деньги на оплату штрафа в 840 тысяч рублей
Суд наказал СМИ за пропаганду наркотиков, которая якобы содержалась в интервью с членом Либертарианской партии Михаилом Световым. Как рассказал «Эху» заместитель главного редактора Максим Поляков, издание намерено обжаловать штраф, в том числе и в ЕСПЧ. Однако выплатить сумму, которая равняется месячному бюджету СМИ, в установленный срок все же придется.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.