Издание 7х7 собирает деньги на оплату штрафа в 840 тысяч рублей

Суд наказал СМИ за пропаганду наркотиков, которая якобы содержалась в интервью с членом Либертарианской партии Михаилом Световым. Как рассказал «Эху» заместитель главного редактора Максим Поляков, издание намерено обжаловать штраф, в том числе и в ЕСПЧ. Однако выплатить сумму, которая равняется месячному бюджету СМИ, в установленный срок все же придется.