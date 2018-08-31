США «фактически прекратило» выдавать россиянам визы

Об этом РИА Новостям сказал генеральный консул России в Хьюстоне Александр Писарев. По его словам, это касается в том числе и гуманитарных ситуаций. В качестве примера он рассказал об утонувшем во время отдыха туристе из России. Дипломат отметил, что семья погибшего даже в этом случае вряд ли получит документы для выезда в Соединенные Штаты. Весной Москва и Вашингтон обменялись высылками сотрудников своих посольств. Кроме того было закрыто американское генконсульство в Санкт-Петербурге.