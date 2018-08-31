Голливудская звезда Анджелина Джоли находится на грани истощения из-за развода с Бредом Питтом
Такие данные, со ссылкой на источники привел американский журнал Star. По сведениям издания, актриса весит около 35 килограммов, питается «кубиками льда», физически и эмоционально «находится на грани коллапса». Бракоразводный процесс Джоли и Питта длится уже два года. У супругов шесть детей, в том числе трое приемных. По некоторым данным, стороны никак не могут договориться об опеке над ними.
Комментарии2
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sergirusso 31 августа 2018 | 04:17
Любовь зла...
kondrakr 31 августа 2018 | 04:28
Ну пусть тогда не разводится......