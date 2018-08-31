«Почта России» с ноября начнет принимать таможенные платежи за покупки в интернете
Сейчас этим занимается таможенная служба. Пошлинами в размере 30 процентов облагаются посылки, общая стоимость которых за месяц превышает 1000 евро или вес которых составляет более 31 килограмма. В июне Федеральная таможенная служба предложила взимать сборы с любой интернет-покупки в зарубежных магазинах. По подсчетам ведомства, это привлечет в бюджет дополнительно 25 миллиардов рублей ежегодно.
Комментарии3
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fessgray 31 августа 2018 | 04:15
Больше жести! народ недостаточно злой! давайте еще!
mozhem_povtorit 31 августа 2018 | 05:03
fessgray: "По подсчетам ведомства, это привлечет в бюджет дополнительно 25 миллиардов рублей ежегодно." Это плохо?
"Повышение пенсионного возраста даст бюджету дополнительные 1 трлн рублей в год"
И это плохо? Только полный дурак может так думать, а я как и народ поддерживаем решения Президента и Правительства!
vadimp 31 августа 2018 | 04:43
"По подсчетам ведомства, это привлечет в бюджет дополнительно 25 миллиардов рублей ежегодно."
Ага! Вынув их из нашего кармана.